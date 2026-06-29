ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Командование ВСУ задействовало в обороне населенного пункта Новоскелеватое на днепропетровском направлении военнослужащих преимущественно старше 50 лет, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск «Восток» с позывным Шир.
«Продвигаясь по Новоскелеватому направлению, встречали противника среднего возраста, в основном за 50 лет. Молодых нет. Есть в основном за 50 и выше», — рассказал он.
Боец отметил, что, несмотря на возраст, украинские военнослужащие продолжали оказывать сопротивление.
«Ну как себя ведет старый человек? Неповоротлив, ему тяжело. Но он отражает атаки, оружие держит в руках, руки и ноги целы, всячески борется, тоже за свою жизнь», — сказал Шир.
Минобороны России 27 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области силами группировки войск «Восток».