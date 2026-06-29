Герои СВО, полпред и губернатор: «Единая Россия» сформировала дальневосточный список в Госдуму

Съезд «Единой России», прошедший в Москве 29 июня, утвердил федеральный список кандидатов на выборы в Государственную думу девятого созыва. Дальневосточный федеральный округ получил единую региональную супергруппу, объединившую все 11 субъектов. Возглавил ее вице-премьер и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По трем одномандатным округам Приморского края партия выдвинула действующего депутата Госдумы, ветерана СВО и бывшего федерального министра.
Съезд партии собрал более 400 делегатов во дворце «Мегаспорт» на Ходынке. Федеральный список «Единой России» открывает общефедеральная пятерка, которую огласил на съезде председатель партии Дмитрий Медведев. Первым номером идет министр иностранных дел Сергей Лавров, за ним — мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и Герой России, участник СВО Владислав Головин.
Партия сформировала 57 региональных групп по всей стране — столько же, сколько было пять лет назад, однако конфигурация ряда из них изменилась.
В 2021 году дальневосточные регионы были разбиты на три отдельные группы. Крупнейшую из них — с Приморьем, Камчаткой, Хабаровским краем, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной областями, Чукоткой и Забайкальем — уже тогда возглавлял Трутнев. Якутия и Бурятия образовывали самостоятельные группы: их вели главы республик Айсен Николаев и Алексей Цыденов соответственно.
Теперь все 11 регионов округа объединены в одну супергруппу № 1, и снова под руководством вице-премьера — полпреда. Дальневосточная супергруппа стала одной из немногих, которую возглавляет не губернатор, а федеральный чиновник. Всего в региональную группу по ДФО вошли 19 кандидатов.
На второй позиции — Мария Костюк, губернатор Еврейской автономной области. Тройку замыкает Балдан Цыдыпов — Герой России, участник президентской программы «Время героев».
Далее — два действующих депутата Госдумы: приморец Виктор Пинский (глава комиссии по регламенту, генсекретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов) и якутянка Галина Данчикова.
На шестой позиции — участница СВО Александра Родионова. До 2023 года она работала начальником отдела департамента Минздрава РФ и отправилась в зону боевых действий санитарным инструктором отдельного медицинского батальона. Сейчас является заместителем директора по взаимодействию с общественными организациями в ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». В праймериз участвовала по Приамурью.
Седьмую строчку занял еще один федеральный чиновник Евгений Казаков — референт управления президента РФ, победивший на праймериз ЕР по спискам от Сахалинской области. Ранее он возглавлял департамент по взаимодействию с экспертами в управлении по обеспечению деятельности Госсовета.
Восьмую позицию занимает действующий депутат Госдумы Вячеслав Дамдицурунов — заслуженный тренер России, бывший министр спорта и молодёжной политики Бурятии. За ним — Ольга Булкова, депутат Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва.
Десятым стоит Герой России Сергей Кузьминчук — уроженец Владивостока, участник программы «Время героев», с 2025 года федеральный инспектор по Камчатскому краю. 11-й — Анатолий Широков, председатель Магаданской областной думы. После него идет Андрей Голубь, председатель Законодательного собрания ЕАО. 13-й значится Валентина Кеулькут, депутат Думы Чукотского автономного округа.
Ветеран боевых действий Сергей Проклов, участник программы «Время героев», с мая 2026 года советник гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) идет 14-м номером. За ним идут министр образования и науки Забайкальского края Марина Секержитская; ректор Восточно-Сибирского государственного института культуры (Улан-Удэ) Елена Перова; якутянин Василий Егоров — двукратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России и серебряный призер чемпионата мира по боксу, заслуженный мастер спорта.
Замыкают список Алексей Безруков, руководитель Амурского регионального исполкома «Единой России», и Константин Ачмизов — педагог, учитель сахалинской школы.
Нынешний федеральный список «Единая Россия» формировала под знаком СВО. Президент Владимир Путин, открывший съезд, призвал партию системно продвигать ветеранов во власть.
«Участники специальной военной операции — подлинная элита России. Нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди продолжили служение стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении», — сказал глава государства.
В дальневосточной группе четверо из 19 кандидатов — участники боевых действий или программы «Время героев». В Приморье также один участник СВО идет по округу. Председатель партии Дмитрий Медведев на съезде сообщил, что среди победителей праймериз оказалось 480 участников СВО при конкурсе 12 человек на думское место.
По трем одномандатным округам Приморья партия выдвинула кандидатов, двое из которых не являются жителями края. Это беспрецедентный случай для региона, т. к. традиционно по округам баллотировались и побеждали приморцы.
В Владивостокском округе № 66 — самом многочисленном из приморских — партия выдвинула действующего депутата Госдумы Александра Щербакова, единственного местного выдвиженца среди одномандатников.
В Артемовском округе № 67 утверждена кандидатура бывшего министра РФ по налогам и сборам Геннадия Букаева. Сегодня занимает посты генерального директора «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» и вице-президента «Роснефти». Букаев тесно связан с дальневосточной промышленностью, однако жителем Приморья не является.
По Арсеньевскому округу № 68 «Единая Россия» выдвинула Константина Тихоновича — ветерана специальной военной операции, трижды кавалера ордена Мужества. Он работает инженером по безопасности в АО «Химпроект» — управляющей компании «Находкинского завода минеральных удобрений». Тихонович также не приморец.
Председатель «Единой России» Медведев на съезде обозначил семь ключевых вызовов, которые лягут в основу предвыборной программы партии: демография, изменения на рынке труда, неравномерное развитие регионов, экономическое давление, технологический прогресс, защита традиционных ценностей и обеспечение безопасности.
Второй этап съезда «Единой России» с обсуждением программы запланирован на 22 августа. Голосование в Госдуму девятого созыва пройдет 20 сентября.