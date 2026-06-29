Герои СВО, полпред и губернатор: «Единая Россия» сформировала дальневосточный список в Госдуму

В 2021 году дальневосточные регионы были разбиты на три отдельные группы. Крупнейшую из них — с Приморьем, Камчаткой, Хабаровским краем, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной областями, Чукоткой и Забайкальем — уже тогда возглавлял Трутнев. Якутия и Бурятия образовывали самостоятельные группы: их вели главы республик Айсен Николаев и Алексей Цыденов соответственно.