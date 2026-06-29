США и Иран продолжат переговоры по всем пунктам мирного меморандума

«Обе стороны пока воздержатся от активных действий, и суда смогут свободно перемещаться [по Ормузскому проливу]», — сказал собеседник.
Ранее портал Axios писал, что Вашингтон и Тегеран договорились прекратить удары и проведут встречу во вторник, 30 июня, в Дохе.
По данным издания, изначально планировалось, что в этот день в Швейцарии пройдут переговоры по иранской ядерной программе, но из-за новых ударов место их проведения было изменено, а повестка дня сместилась в сторону ситуации вокруг Ормузского пролива.
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