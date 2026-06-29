Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Иран продолжат переговоры по всем пунктам мирного меморандума

США и Иран продолжат технические переговоры по всем пунктам меморандума о взаимопонимании, сообщают Reuters и The Hill со ссылкой на американского чиновника.

Источник: РБК

США и Иран продолжат технические переговоры по всем пунктам меморандума о взаимопонимании, сообщают Reuters и The Hill со ссылкой на американского чиновника.

«Обе стороны пока воздержатся от активных действий, и суда смогут свободно перемещаться [по Ормузскому проливу]», — сказал собеседник.

Ранее портал Axios писал, что Вашингтон и Тегеран договорились прекратить удары и проведут встречу во вторник, 30 июня, в Дохе.

По данным издания, изначально планировалось, что в этот день в Швейцарии пройдут переговоры по иранской ядерной программе, но из-за новых ударов место их проведения было изменено, а повестка дня сместилась в сторону ситуации вокруг Ормузского пролива.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше