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Путин назначил новых прокуроров в четырех регионах

Президент России Владимир Путин подписал указ о перестановках в руководстве региональных прокуратур. Кадровые изменения затронули Дагестан, Башкирию, а также Саратовскую и Воронежскую области.

Президент России Владимир Путин подписал указ о перестановках в руководстве региональных прокуратур. Кадровые изменения затронули Дагестан, Башкирию, а также Саратовскую и Воронежскую области.

Прокуратуру Дагестана возглавил Денис Авдеев, ранее руководивший Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой. Главой надзорного ведомства Башкирии стал Иван Грибов, до этого работавший прокурором Владимирской области.

Пост прокурора Саратовской области занял Роман Пантелеев, перешедший с аналогичной должности в Амурской области. Руководить прокуратурой Воронежской области теперь будет Сергей Филипенко, который последние годы возглавлял саратовское ведомство.

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