Названы регионы, где репетиторы зарабатывают больше всего

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Больше всего в России зарабатывают репетиторы из Санкт-Петербурга — в среднем свыше 60 тысяч рублей в месяц, выяснили для РИА Новости эксперты «Авито Работы».
«Среди регионов лидером по уровню среднего предлагаемого дохода для репетиторов стал Санкт-Петербург — 62 135 рублей в месяц», — подсчитали аналитики, проанализировав данные платформы за январь-май текущего года.
Вторым регионом, где репетиторы зарабатывают больше всего, стала Московская область (в среднем 58 370 рублей в месяц), а третьим — Москва (57 810 рублей в месяц).
В топ-5 также вошли Краснодарский край (56 667 рублей в месяц) и Воронежская область (55 750 рублей в месяц).
«В данных регионах доходы репетиторов остаются на высоком уровне благодаря развитой образовательной инфраструктуре и стабильному интересу к подготовке по востребованным предметам», — прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.