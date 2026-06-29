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Названы регионы, где репетиторы зарабатывают больше всего

РИА Новости: больше всего в России зарабатывают репетиторы из Санкт-Петербурга.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Больше всего в России зарабатывают репетиторы из Санкт-Петербурга — в среднем свыше 60 тысяч рублей в месяц, выяснили для РИА Новости эксперты «Авито Работы».

«Среди регионов лидером по уровню среднего предлагаемого дохода для репетиторов стал Санкт-Петербург — 62 135 рублей в месяц», — подсчитали аналитики, проанализировав данные платформы за январь-май текущего года.

Вторым регионом, где репетиторы зарабатывают больше всего, стала Московская область (в среднем 58 370 рублей в месяц), а третьим — Москва (57 810 рублей в месяц).

В топ-5 также вошли Краснодарский край (56 667 рублей в месяц) и Воронежская область (55 750 рублей в месяц).

«В данных регионах доходы репетиторов остаются на высоком уровне благодаря развитой образовательной инфраструктуре и стабильному интересу к подготовке по востребованным предметам», — прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.