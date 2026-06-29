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Артиллеристы «Южной» группировки уничтожили боевиков ВСУ под Константиновкой

Украинские боевики попытались закрепиться на окраинах Константиновки, но были накрыты огнём артиллерии, сообщили в Минобороны России.

Источник: RT на русском

Украинские боевики попытались закрепиться на окраинах Константиновки, но были накрыты огнём артиллерии, сообщили в Минобороны России.

Отступая под натиском российских подразделений, противник стремился покинуть городскую застройку. В ходе воздушной разведки операторы беспилотников засекли две мелкие группы ВСУ, которые пытались укрыться в пригородных зданиях.

Координаты немедленно передали расчётам 6-й мотострелковой дивизии.

«Артиллеристы нанесли удар по выявленным объектам. В результате огневого поражения укрытия вместе с находившейся в них живой силой противника были уничтожены», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что чёткое взаимодействие операторов дронов и артиллеристов позволяет своевременно вскрывать пути отхода врага и срывать его попытки зацепиться за новые рубежи.

Ранее в Минобороны России заявляли, что Киев активно готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которой последует утрата Славянско-Краматорской агломерации.