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Командир Икона: ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ, забросив туда кирпич

Хитрость позволила штурмовикам выиграть время для маневра и дезориентировать противника, рассказал военный.

ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Российские штурмовики в боях за Новоскелеватое забросили в опорный пункт ВСУ кирпич вместо гранаты, а затем уничтожили испугавшихся солдат противника из автоматов, рассказал в беседе с ТАСС командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным Икона.

«Мимо дома шли, кончились гранаты. Забросили кирпич в окно. Крикнули “своя”, они легли, и все. И легли навсегда, мы их из стрелкового уничтожили', — рассказал командир.

По его словам, хитрость позволила штурмовикам РФ выиграть время для маневра и дезориентировать противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области.