Командир Икона: ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ, забросив туда кирпич

ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Российские штурмовики в боях за Новоскелеватое забросили в опорный пункт ВСУ кирпич вместо гранаты, а затем уничтожили испугавшихся солдат противника из автоматов, рассказал в беседе с ТАСС командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным Икона.