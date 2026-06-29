Командир Икона: ВСУ в Новоскелеватом использовали подвалы в качестве укреплений

ДОНЕЦК, 29 июня./ТАСС/. Украинские войска для обороны Новоскелеватого в Днепропетровской области оборудовали укрепления в подвалах жилых домов, рассказал ТАСС командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным Икона.
«Шли малыми группами. Задача была занять крайний дом. Заняли и начали двигаться по этому населенному пункту. [Противник] огрызался, конечно. Укрепы в основном у них были подвальные, в домах», — рассказал военнослужащий.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области.