Врач Авиценна: пулевые ранения очень редко встречаются в ходе СВО

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пулевые ранения являются редким явлением в ходе спецоперации, где преобладают осколочные ранения. Об этом рассказал врач-хирург Хадятулло Кутбединов с позывным Авиценна на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.
«Хирург должен обладать решительностью, чтобы моментально определить, кого куда — на операцию или ожидать. Решительность требуется постоянно, потому что если задеты сосуды, то каждая секунда на счету. На практике ежедневно в нашей работе в основном видим осколочные ранения — нижних, верхних конечностей, туловища. Пулевые ранения очень редко. Это связано с тем, что идет современная война дронов», — сказал специалист.
В Минобороны РФ подчеркнули, что военные медики группировки войск «Центр» ежедневно спасают жизни военнослужащих на добропольском направлении. В ведомстве уточнили, что организация медицинской помощи в войсках построена по многоуровневому принципу. «На первом этапе, в условиях боевого соприкосновения, санитары и фельдшеры оказывают первую помощь под вражескими обстрелами, накладывают жгуты, останавливают кровотечения, ставят катетеры и капельницы прямо на линии огня», — рассказали там.
В Минобороны России отметили, что медицинские группы эвакуации вывозят раненых с передовой под постоянным наблюдением украинских дронов и минометным огнем. "После стабилизации состояния раненых доставляют в медицинские пункты бригад.
«Завершающим этапом является оказание квалифицированной и специализированной помощи в полевых госпиталях и медицинских отрядах специального назначения, развернутых в тыловых районах», — добавили в ведомстве.