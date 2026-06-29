Врач Авиценна: пулевые ранения очень редко встречаются в ходе СВО

«Хирург должен обладать решительностью, чтобы моментально определить, кого куда — на операцию или ожидать. Решительность требуется постоянно, потому что если задеты сосуды, то каждая секунда на счету. На практике ежедневно в нашей работе в основном видим осколочные ранения — нижних, верхних конечностей, туловища. Пулевые ранения очень редко. Это связано с тем, что идет современная война дронов», — сказал специалист.