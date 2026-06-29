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Путин назначил новых прокуроров в четырех российских регионах

Путин утвердил новых прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской и Воронежской областей.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин утвердил новых прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской и Воронежской областей. Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном интернет-ресурсе правовой информации.

В документе говорится о назначении на должность прокурора Дагестана Дениса Авдеева, Башкортостана — Ивана Грибова, Саратовской области — Романа Пантелеева, а Воронежской области — Сергея Филипенко.

В рамках указа они освобождены от своих предыдущих должностей. Срок полномочий новых прокуроров на занимаемых постах составит пять лет.

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