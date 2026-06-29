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Боец Шир: ВСУ в Новоскелеватом использовали и минометы на базе пикапов

Стрелок группировки войск «Восток» рассказал, что противник также задействовал БМП Bradley.

ДОНЕЦК, 29 июня./ТАСС/. Украинские военнослужащие в населенном пункте Новоскелеватое в Днепропетровской области использовали БМП Bradley и минометы на базе пикапов, рассказал в беседе с ТАСС стрелок группировки войск «Восток» с позывным Шир.

«Они сейчас используют пикапы, снаряженные минометом 80-го калибра. Они используют также Bradley», — рассказал боец.

Он добавил, что обстановку внутри населенного пункта выясняли разведчики РФ, которые заходили в тыл противника малыми группами, выясняли численность и местоположение ВСУ, а также техники, которую ВСУ использовали в населенном пункте.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области.