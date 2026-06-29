Путин оценил уровень дефицита топлива в России

Президент РФ отметил наличие топливного дефицита в стране. Владимир Путин подчеркнул, что дефицит не достигает критической отметки.
«Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический», — сказал Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
По словам российского главы, у автовладельцев и бизнеса сохраняются проблемы с топливом, есть очереди на АЗС, а нужные марки бензина не всегда в наличии.
Кроме этого, Путин заверил, что на внутренний рынок уже были направлены ранее накопленные запасы топлива. При этом власти параллельно прорабатывают дополнительные меры по стабилизации ситуации, добавил российский президент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, власти делают все возможное, чтобы обеспечить топливом жителей полуострова Крым.