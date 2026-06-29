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Южная группировка ударила по отступающей из Константиновке пехоте ВСУ

Боевую задачу выполнили артиллеристы группировки.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск нанесли удар по украинским пехотинцам, которые, отступая из Константиновки, спрятались в домах на окраине города, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили две мелкие группы отступающих украинских военных. Противник, рассчитывая скрытно покинуть город, укрылся в зданиях на окраинах Константиновки.

«Информация была оперативно передана артиллерийским расчетам 6-й мотострелковой дивизии. Артиллеристы нанесли удар по выявленным объектам. В результате огневого поражения укрытия вместе с находившейся в них живой силой противника были уничтожены», — сказано в сообщении.

Также в министерстве рассказали, что операторы дронов 1137-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии уничтожили украинский пункт управления БПЛА в окрестностях Константиновки.

В ходе воздушной разведки в населенном пункте Алексеево-Дружковка в подвале одного из полуразрушенных высотных домов был обнаружен замаскированный пункт управления БПЛА противника.

После уточнения координат по выявленной цели ударили три FPV-дрона. Кадры объективного контроля зафиксировали попадания.

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