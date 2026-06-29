ВСУ использовали датчики движения в Новоскелеватом, рассказал боец

«Противник заминировал автомат АКМ полностью в обвесе, очень хороший. Специально, чтобы наш солдат захотел подобрать его и подорвался. Но нас учили быть бдительными и не брать то, что тобой не положено. Видны были провода. Враг много хитростей применяет, мы ко всему бдительны», — сказал боец.