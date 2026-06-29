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Россия вводит новые правила въезда с 1 июля: что изменится для казахстанцев

С 1 июля при въезде в Россию все безвизовые иностранные граждане будут обязаны использовать приложение «Госуслуги RuID», передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Источник: Nur.kz

Новое требование для безвизовых граждан при въезде в Россию

Согласно новому требованию, все безвизовые иностранные граждане с 1 июля должны будут использовать приложение «Госуслуги.RuID» при въезде в Россию. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев назвал это вопросом порядка и безопасности.

По словам Гусева, государство должно заранее понимать, кто въезжает в РФ, с какой целью, на какой срок и есть ли основания для отказа. Заявление необходимо подать не позднее чем за 72 часа до въезда.

Важно отметить, что речь не идёт о создании искусственных барьеров. Предусмотрены исключения для граждан Беларуси, детей до 6 лет, дипломатов, владельцев служебных паспортов и членов официальных делегаций.

Регулирование направлено не против добросовестных людей, а против хаоса, серых схем и ситуаций, когда государство получает информацию уже постфактум.

Дмитрий Гусев подчеркнул, что цифровой предварительный порядок въезда позволит снизить риски нелегальной миграции, быстрее проверять данные и выстраивать более понятное взаимодействие с иностранными гражданами.