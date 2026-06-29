Россия вводит новые правила въезда с 1 июля: что изменится для казахстанцев

Новое требование для безвизовых граждан при въезде в Россию
Согласно новому требованию, все безвизовые иностранные граждане с 1 июля должны будут использовать приложение «Госуслуги.RuID» при въезде в Россию. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев назвал это вопросом порядка и безопасности.
По словам Гусева, государство должно заранее понимать, кто въезжает в РФ, с какой целью, на какой срок и есть ли основания для отказа. Заявление необходимо подать не позднее чем за 72 часа до въезда.
Важно отметить, что речь не идёт о создании искусственных барьеров. Предусмотрены исключения для граждан Беларуси, детей до 6 лет, дипломатов, владельцев служебных паспортов и членов официальных делегаций.
Регулирование направлено не против добросовестных людей, а против хаоса, серых схем и ситуаций, когда государство получает информацию уже постфактум.
Дмитрий Гусев подчеркнул, что цифровой предварительный порядок въезда позволит снизить риски нелегальной миграции, быстрее проверять данные и выстраивать более понятное взаимодействие с иностранными гражданами.