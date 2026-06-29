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СМИ: Латвия дала зеленый свет украинским БПЛА на границе с Россией

LSM: Латвия вместе с Украиной начнут строить БПЛА на границе с Россией.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Латвия и Украина совместно построят завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией, об этом, как сообщает портал LSM, заявил премьер прибалтийской республики Андрис Кулбергс в ходе посещения военной базы в Латгалии.

«Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе», — пишет портал со ссылкой на его слова.

Кулбергс также заявил о планах противодействия беспилотникам на границе с Россией и Белоруссией с помощью дронов-перехватчиков.

«В случае угрозы со стороны беспилотников нам не придется каждый раз поднимать в воздух авиацию, что является очень дорогим и эффективным решением, но не самым лучшим и продуктивным», — сказал он.

В середине июня Кулбергс анонсировал секретное решение, связанное с залетающими в Латвию украинскими БПЛА.

С конца марта дроны ВСУ не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала прибалтийским странам специальное предупреждение.

Служба внешней разведки России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам страны. Украина собирается запускать беспилотники с территории Прибалтийских стран для сокращения времени подлета.

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