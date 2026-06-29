«Росатом» наметил на июль «горячую обкатку» первого блока АЭС «Аккую»

Специалисты госкорпорации «Росатом» планируют в июле приступить к «горячей обкатке» — главному пункту пусконаладочных работ перед запуском построенного с участием России первого энергоблока АЭС «Аккую», сообщил генеральный директор Алексей Лихачев.
Об этом Лихачев рассказал РИА Новости.
По его словам, график предпусковых работ утверждён с точностью практически до дней, но будет зависеть от конкретных обстоятельств.
Ранее на первом блоке уже прошли холодные гидравлические испытания. Теперь предстоит комплексная проверка работоспособности оборудования в проектных режимах с использованием имитаторов ядерного топлива.
Холодно-горячая обкатка считается стартом полномасштабных пусконаладочных работ. «Холодная» фаза подтверждает прочность и плотность элементов реактора, «горячая» — надёжность систем в рабочих условиях.
Ранее Лихачёв заявил о завершении строительных работ на первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции.