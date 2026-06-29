Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Росатом» наметил на июль «горячую обкатку» первого блока АЭС «Аккую»

Специалисты госкорпорации «Росатом» планируют в июле приступить к «горячей обкатке» — главному пункту пусконаладочных работ перед запуском построенного с участием России первого энергоблока АЭС «Аккую», сообщил генеральный директор Алексей Лихачев.

Специалисты госкорпорации «Росатом» планируют в июле приступить к «горячей обкатке» — главному пункту пусконаладочных работ перед запуском построенного с участием России первого энергоблока АЭС «Аккую», сообщил генеральный директор Алексей Лихачев.

Об этом Лихачев рассказал РИА Новости.

По его словам, график предпусковых работ утверждён с точностью практически до дней, но будет зависеть от конкретных обстоятельств.

Ранее на первом блоке уже прошли холодные гидравлические испытания. Теперь предстоит комплексная проверка работоспособности оборудования в проектных режимах с использованием имитаторов ядерного топлива.

Холодно-горячая обкатка считается стартом полномасштабных пусконаладочных работ. «Холодная» фаза подтверждает прочность и плотность элементов реактора, «горячая» — надёжность систем в рабочих условиях.

Ранее Лихачёв заявил о завершении строительных работ на первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Лихачева
Нынешний глава госкорпорации «Росатом» начал с должности рядового инженера и проделал внушительный карьерный путь. В этом материале собрали главное из биографии Алексея Лихачева: его семья, детство, личная жизнь.
Читать дальше