Специалист Поздняков: в ряде ситуаций заёмщик может не выплачивать кредит

Законодательство предусматривает несколько исключительных ситуаций, при которых обязательства заёмщика перед кредитором могут быть прекращены или признаны недействительными, пояснил в беседе с RT Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества.
«При этом важно понимать, что “право не платить” не означает автоматического списания долга, а подразумевает наличие законных оснований для освобождения от обязательств», — добавил специалист.
Он отметил, что признание кредитного договора недействительным возможно в случаях, когда сделка была совершена с нарушением закона — например, кредит был оформлен мошенниками.
Для этого необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в полицию (по факту мошенничества) и подать соответствующий иск в суд к банку, посоветовал собеседник RT.
«Если кредит был застрахован и произошло событие, которое по полису считается страховым (например, серьёзная утрата трудоспособности, инвалидность), страховая компания может погасить долг. Ключевое условие: событие должно быть прямо прописано в договоре страхования, а суммы покрытия хватать на погашение», — рассказал эксперт.
РИА Новости.
Кроме того, он упомянул ситуацию с признанием гражданина банкротом.
«Процедура банкротства регулируется специальным федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и позволяет при добросовестном поведении списать оставшиеся долги после завершения реализации имущества или утверждения плана реструктуризации. Важный момент: это не “отказ платить”, а внесудебная или судебная процедура, в ходе которой проверяется финансовое положение, сделки должника и его честность (и далеко не всегда на практике списываются все долги)», — подчеркнул Поздняков.
Также он напомнил о списании долгов для участников специальной военной операции.
«Граждане, заключившие не ранее 1 мая 2026 года контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более для выполнения задач СВО, а также их супруги могут списать просроченные кредиты и займы на общую сумму до 10 млн рублей, если до указанной даты уже вступило в силу решение суда о взыскании долга либо был выдан исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство», — добавил аналитик.
Отдельно он подчеркнул, что потеря работы, падение доходов или иные жизненные обстоятельства сами по себе не освобождают от долга.
«Они могут быть основанием для реструктуризации, кредитных каникул, изменения графика платежей, но не для одностороннего отказа от обязательства. Попытки “просто не платить” без обращения к законным процедурам, как правило, приводят к росту задолженности, судебным решениям и ограничениям со стороны судебных приставов», — заключил собеседник RT.
Ранее преподаватель университета «Синергия», правозащитник Антон Палюлин объяснил в беседе с RT, что делать в случае отсутствия в кредитной истории информации о погашении задолженности.