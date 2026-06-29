Специалист Поздняков: в ряде ситуаций заёмщик может не выплачивать кредит

«Граждане, заключившие не ранее 1 мая 2026 года контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более для выполнения задач СВО, а также их супруги могут списать просроченные кредиты и займы на общую сумму до 10 млн рублей, если до указанной даты уже вступило в силу решение суда о взыскании долга либо был выдан исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство», — добавил аналитик.