Нетаньяху пообещал рассказать США про угрозы Эрдогана «уничтожить Израиль»

«Едва ли проходит хоть один день без того, чтобы Эрдоган не призвал к уничтожению Израиля. Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что если и есть вещь, которой нас научила история нашего народа, так это тому, что когда кто-то говорит, что намерен уничтожить вас, вам следует воспринимать его слова серьезно», — заявил господин Нетаньяху (цитата по The Times of Israel).