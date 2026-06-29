«Не будет ждать»: слова Путина вызвали панику в США

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Путин ясно дал понять Западу, что Россия ответит на любую угрозу, об этом в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Сейчас Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют. Как только станет понятно, что Запад настроен и впредь угрожать России, та предпримет шаги, чтобы защитить себя. Это было четкое послание, которое я вынес из его речи», — сказал эксперт.
Так Джонсон прокомментировал заявление президента, которое он сделал на прошлой неделе на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Глава государства тогда предупредил о том, что в последнее время политики в ЕС открыто говорят, что готовятся к войне с Москвой. Они используют лживые заявления для обоснования милитаризации. При этом Москва готова оперативно и адекватно ответить на любые внутренние и внешние угрозы.