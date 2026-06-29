Так Джонсон прокомментировал заявление президента, которое он сделал на прошлой неделе на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Глава государства тогда предупредил о том, что в последнее время политики в ЕС открыто говорят, что готовятся к войне с Москвой. Они используют лживые заявления для обоснования милитаризации. При этом Москва готова оперативно и адекватно ответить на любые внутренние и внешние угрозы.