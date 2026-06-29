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Морпехи уничтожили две бронемашины ВСУ при освобождении Нового Донбасса

ВС РФ уничтожили две бронемашины ВСУ при освобождении Нового Донбасса.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе освобождения населенного пункта Новый Донбасс в ДНР уничтожили две бронемашины MaxxPro, два миномета и несколько единиц роботизированной техники ВСУ, рассказал РИА Новости комбат соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Барс.

По словам командира третьего батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, украинские подразделения заранее подготовили в населенном пункте эшелонированную оборону, однако активных контратак практически не предпринимали.

«При наступательных действиях по Новому Донбассу у противника были уничтожены две бронемашины MaxxPro, два 120-миллиметровых миномета, шесть наземных робототехнических комплексов, а также около 19 военнослужащих», — рассказал командир батальона.

Он отметил, что оборона ВСУ была построена в два эшелона — на южной и северной окраинах населенного пункта, тогда как центральные улицы использовались в качестве буферной зоны.

По словам Барса, первоначальной задачей российских штурмовых подразделений было закрепление на восточной части населенного пункта, после чего началась зачистка южной окраины и дальнейшее продвижение в западном и северном направлениях.

«В течение недели задача была выполнена. Подразделения продвигались с юго-восточной и южной сторон Нового Донбасса, постепенно занимая центральную и северную части населенного пункта», — пояснил собеседник агентства.

Минобороны России 16 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР силами морской пехоты в составе группировки войск «Центр».