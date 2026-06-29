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Длительное бездействие сим-карты грозит блокировкой и потерей номера

Длительное отсутствие активности по сим-карте грозит её блокировкой и перепродажей номера, что способно привести к потере доступа к банковским сервисам и Госуслугам, рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

Длительное отсутствие активности по сим-карте грозит её блокировкой и перепродажей номера, что способно привести к потере доступа к банковским сервисам и Госуслугам, рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

Об этом эксперт сообщила в интервью агентству «Прайм».

По её словам, согласно закону «О связи», оператор вправе расторгнуть договор, если абонент не пользовался услугами более полугода. У разных компаний этот срок может составлять от 90 дней до шести месяцев.

Блокировка также наступает при превышении лимита в 20 сим-карт для граждан России или при аресте средств на счёте по решению правоохранительных органов.

«После того как сим-карта заблокирована, номер поступает в свободную продажу. На законодательном уровне для операторов связи нет запрета на продажу номера», — пояснила Леонова.

Если номер был привязан к банковским сервисам или порталу Госуслуг, после отключения доступа восстановить управление этими аккаунтами будет сложно. Вернуть номер можно через оператора, если он ещё не перепродан. В противном случае придётся лично посещать банк и МФЦ для замены контактного номера.

Леонова также предостерегает от передачи кодов из СМС и PIN-кодов при попытке восстановления — это стандартная уловка мошенников, которые могут попытаться перехватить управление учётными записями.

Ранее сотрудники правоохранительных органов с начала текущего года изъяли более 500 тыс. сим-карт, используемых в мошеннических схемах.