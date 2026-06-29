Длительное бездействие сим-карты грозит блокировкой и потерей номера

Если номер был привязан к банковским сервисам или порталу Госуслуг, после отключения доступа восстановить управление этими аккаунтами будет сложно. Вернуть номер можно через оператора, если он ещё не перепродан. В противном случае придётся лично посещать банк и МФЦ для замены контактного номера.