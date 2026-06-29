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Шойгу проведёт совещание по строительству ГЭС в Сибири

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проведёт в Москве 29 июня совещание по строительству гидро- и тепловых электростанций в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ.

Источник: Life.ru

«На совещании планируется рассмотреть ход работы по выполнению указания президента РФ о строительстве Крапивинской ГЭС в Кемеровской области, Мокской и Ивановской ГЭС в Республике Бурятия, усилению мощности Березовской ГРЭС в Красноярском крае и запуске предпроектных работ по Эвенкийской ГЭС в Красноярском крае», — сказано в заявлении..

В мероприятии примут участие полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев, вице-премьер Александр Новак, представители правительства и федеральных ведомств.

Мокский гидроузел в Бурятии мощностью 210 и 1 200 МВт планируют ввести к 2035 году. Шойгу считает развитие энергетики Сибири приоритетом, отмечая, что дешёвая электроэнергия должна стать драйвером роста экономики региона.

Крапивинская ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томь начала строиться в 1976 году, но была заморожена в 1989-м из-за нехватки средств. На тот момент было выполнено около 60% работ. Эвенкийская ГЭС на Нижней Тунгуске также осталась советским проектом.

Ранее Шойгу заявил, что Россия планирует вложить свыше 700 миллиардов рублей в Ангаро-Енисейский макрорегион на развитие промышленной и научной инфраструктуры, связанной с переработкой критических металлов. В рамках кластера предполагается освоение редких и редкоземельных элементов, производство полупроводников, силовой электроники, 3D-печати, робототехнических систем и технологий искусственного интеллекта.

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