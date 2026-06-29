Кроссовер опрокинулся в Забайкалье, двое погибли и шестеро пострадали

Два человека погибли, ещё шестеро пострадали при съезде кроссовера с дороги в Хилокском округе Забайкальского края.
Об этом сообщила краевая госавтоинспекция.
ДТП произошло в 2:15 мск на подъезде к селу Бада.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства», — говорится в сообщении.
Шестерых участников аварии доставили в Хилокскую центральную районную больницу. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Ранее авария произошла в Астраханской области, где на трассе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли четыре человека, ещё двое — пострадали.