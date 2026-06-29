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Источник: Турция может быстро организовать переговоры по Украине

АНКАРА, 29 июн — РИА Новости. Организация нового раунда российско-украинских переговоров в Турции не займет много времени, если Москва и Киев подадут четкий сигнал о готовности вновь сесть за стол переговоров, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Источник: © РИА Новости

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Если стороны дадут четкий сигнал о готовности к переговорам, их организация в Турции не займет много времени. Турция обладает необходимым опытом и готова вновь предоставить площадку для диалога», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Анкара сохраняет готовность содействовать дипломатическому урегулированию конфликта и считает переговоры единственным путем к достижению устойчивого мира.

Россия считает удобной стамбульскую площадку для переговоров по Украине, заявил 26 июня посол РФ в Турции Сергей Вершинин.

Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.