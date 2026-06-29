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Польша предложила Германии новый способ компенсировать преступления нацизма

Правительство Польши предложило Берлину новый формат компенсаций для жертв нацизма, которые сейчас находятся в живых, сообщает Suddeutsche Zeitung (SZ). Предложение заключается в том, чтобы Германия начала выплачивать каждому пострадавшему по 10 тыс. злотых (около €2333) ежегодно.

Правительство Польши предложило Берлину новый формат компенсаций для жертв нацизма, которые сейчас находятся в живых, сообщает Suddeutsche Zeitung (SZ). Предложение заключается в том, чтобы Германия начала выплачивать каждому пострадавшему по 10 тыс. злотых (около €2333) ежегодно.

Деньги предлагается выплачивать через Фонд польско-германского примирения. Инициатива пришла на смену прежним требованиям Варшавы о выплате репараций в размере €1,3 трлн, которые немецкая сторона отвергла из-за «отсутствия правовых оснований» и опасений, что аналогичные требования могут выдвинуть и другие страны. Впрочем, реализация нового проекта также буксует в Берлине.

Несмотря на то, что канцлер Фридрих Мерц и глава МИД Йоханн Вадефуль поддержали идею выплат, немецкие министерства до сих пор не пришли к согласию по этому вопросу. Профильные ведомства забалтывают инициативу — они ссылаются на юридические риски и сложную финансовую ситуацию, пишет SZ.

Сейчас число человек, пострадавших от нацистского режима, оценивается примерно в 50 тыс. человек. Каждый месяц эта цифра уменьшается более чем на тысячу человек. С бюджетной точки зрения нагрузка на Германию будет снижаться с каждым годом: по оценкам, в 2027 году на выплаты потребуется около €100 млн, а общая сумма расходов составит около €300 млн.

Премьер-министр Польши Дональд Туск уже призвал Берлин ускорить процесс рассмотрения этого предложения. Он заявил, что если решение не будет принято в 2026 году, Варшава рассмотрит возможность выплатить эти средства пострадавшим из собственного бюджета.

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