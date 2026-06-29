Польша предложила Германии новый способ компенсировать преступления нацизма

Сейчас число человек, пострадавших от нацистского режима, оценивается примерно в 50 тыс. человек. Каждый месяц эта цифра уменьшается более чем на тысячу человек. С бюджетной точки зрения нагрузка на Германию будет снижаться с каждым годом: по оценкам, в 2027 году на выплаты потребуется около €100 млн, а общая сумма расходов составит около €300 млн.