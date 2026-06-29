Комбат Задон раскрыл тактику успешной зачистки кварталов в Константиновке

КОНСТАНТИНОВКА /Донецкая Народная Республика/, 29 июня. /ТАСС/. Штурм городских кварталов в Константиновке происходит после плотного огня артиллерии и танков по зданию, затем идет работа минометов и БПЛА, после чего штурмовики уничтожают либо берут в плен противника. Об этом ТАСС рассказал командир 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Задон.
«Когда выявляем противника, происходит целый комплекс мероприятий: от работы ствольной артиллерии, танков, минометов идет подавление противника. Перед этим штурмовые группы подходят, занимают выгодные позиции для так называемого “рывка”, по команде, как только они заходят на такую позицию, начинается подавление противника. Так сказать, простым языком, “прижимаем его к полу”, чтобы он не мог вести контроль из окон, встречать с высоты штурмовые группы», — сказал Задон.
Командир отметил, что после работы тяжелой артиллерии и танков по зданию вступают минометы и расчеты FPV-дронов и дронов на оптоволоконном управлении.
«По команде происходит стоп-огонь, штурмовым группам дается команда “рывок”, и все парни на рывке заходят, начинается уже зачистка здания. Противник уничтожается, либо сдается в плен. Выбора у них, на самом деле, никакого нет», — отметил он.