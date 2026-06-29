Комбат Задон раскрыл тактику успешной зачистки кварталов в Константиновке

«Когда выявляем противника, происходит целый комплекс мероприятий: от работы ствольной артиллерии, танков, минометов идет подавление противника. Перед этим штурмовые группы подходят, занимают выгодные позиции для так называемого “рывка”, по команде, как только они заходят на такую позицию, начинается подавление противника. Так сказать, простым языком, “прижимаем его к полу”, чтобы он не мог вести контроль из окон, встречать с высоты штурмовые группы», — сказал Задон.