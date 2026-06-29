«Конечно же, ни Польша, ни Великобритания, ни США не хотят, чтобы Россия и Германия работали вместе. Отто фон Бисмарк всегда говорил: когда Германия и Россия дружат, дела у Европы идут хорошо. И так и есть. Когда две страны дружат, всем вокруг это идет на пользу. Кому-то это не нравится, но это необходимость для Европы, если она вообще хочет идти в ногу с происходящим», — отметил он.