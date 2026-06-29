МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк, получивший прозвище «железный канцлер», полагал, что дружба Германии и России — залог благополучных дел для Европы. Об этом заявил в интервью ТАСС основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк.
«Конечно же, ни Польша, ни Великобритания, ни США не хотят, чтобы Россия и Германия работали вместе. Отто фон Бисмарк всегда говорил: когда Германия и Россия дружат, дела у Европы идут хорошо. И так и есть. Когда две страны дружат, всем вокруг это идет на пользу. Кому-то это не нравится, но это необходимость для Европы, если она вообще хочет идти в ногу с происходящим», — отметил он.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:45 мск.