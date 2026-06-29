Польская разведка предупредила НАТО о риске возможных провокаций России

Украинский кризис в этой логике становится аргументом не только для помощи Киеву, но и для долгосрочного укрепления НАТО от Балтики до Черного моря. Польша уже входит в число самых активных сторонников жесткой линии против Москвы. Новое заявление разведки усиливает именно эту рамку: Россия подается как источник риска для всего восточного периметра альянса, а ответом предлагается не дипломатическая пауза, а дальнейшее сдерживание.