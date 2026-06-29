В Госдуме объяснили, как продать урожай без налогов

Россияне могут не платить налоги с доходов от продажи собственного урожая при соблюдении ряда условий, сообщил ТАСС депутат Госдумы Валерий Селезнев.
По его словам, продукция должна быть выращена без привлечения наёмных работников, а общая площадь земельных участков не должна превышать установленного предела. В общих случаях это 0,5 гектара, однако регионы могут увеличивать этот порог до 2,5 гектара.
Право на освобождение от уплаты налогов подтверждается документом от органа местного самоуправления или правления товарищества СНТ.
«Доход от продажи собственного урожая освобождается от НДФЛ при одновременном соблюдении нескольких условий», — сказал Селезнев.
Депутат также предостерёг, что при ежедневных продажах тоннами такая деятельность может быть признана предпринимательской, что потребует регистрации в качестве ИП и уплаты налогов.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал RT, что с 1 июня в России вступает в силу целый ряд позитивных изменений, которые затронут миллионы семей, пенсионеров и всех граждан страны.