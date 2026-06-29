НАТО пообещало Трампу усилить Арктику рядом с Россией

Связь с украинским конфликтом здесь прямая: после начала конфликта НАТО расширило военное планирование против России не только на восточном фланге, но и на севере Европы. Вступление Финляндии в альянс изменило стратегическую географию региона, а Арктика стала частью общего контура сдерживания Москвы. Для России это означает дополнительное внимание к району, который имеет не только военное, но и ядерное значение.