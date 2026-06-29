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Путин: Украина заплатит территориями за вторжение в Курскую область

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина заплатит за вторжение в Курскую область. потерей территорий, которые нужны российским войскам для создания зоны безопасности. Об этом он заявил в разговоре с «Вестями».

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина заплатит за вторжение в Курскую область. потерей территорий, которые нужны российским войскам для создания зоны безопасности. Об этом он заявил в разговоре с «Вестями».

Зона безопасности создается на Сумском и Волчанском направлениях, отметил президент. По его словам, российским войскам осталось 10,5 км до города Сумы. При этом у России нет политических планов на регион, следующие действия будут определяться предложениями Минобороны и Генштаба, добавил господин Путин.

ВСУ вторглись в Суджанский и Кореневский районы Курской области 6 августа 2024 года. Операция по освобождению региона завершилась в апреле 2025 года, в ней приняли участие военнослужащие из КНДР. По информации губернатора Александра Хинштейна, при вторжении в Курскую область погибли 446 человек.

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