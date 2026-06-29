Путин: Украина заплатит территориями за вторжение в Курскую область

ВСУ вторглись в Суджанский и Кореневский районы Курской области 6 августа 2024 года. Операция по освобождению региона завершилась в апреле 2025 года, в ней приняли участие военнослужащие из КНДР. По информации губернатора Александра Хинштейна, при вторжении в Курскую область погибли 446 человек.