Мишустин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

«Хотел бы отметить ваш значимый вклад в укрепление российско-туркменских отношений, основанных на принципах дружбы и стратегического партнерства. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, расширяется торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное взаимодействие, реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, образовании, культуре и других областях», — написал Мишустин.