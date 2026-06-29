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Мишустин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Премьер-министр России также отметил, что сотрудничество стран в разных сферах расширяется.

АШХАБАД, 29 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил председателя Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Текст послания приводит официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

«Хотел бы отметить ваш значимый вклад в укрепление российско-туркменских отношений, основанных на принципах дружбы и стратегического партнерства. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, расширяется торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное взаимодействие, реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, образовании, культуре и других областях», — написал Мишустин.

Он добавил, что дальнейшее наращивание практической кооперации, воплощение в жизнь новых инициатив в полной мере отвечают долгосрочным интересам РФ и дружественной Туркмении.

Мишустин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Председатель Народного совета 29 июня отмечает 69-летие.