Украина разрабатывает военный ИИ для меньшей зависимости от Запада

Как заявил представитель компании, наиболее активным потребителем технологий искусственного интеллекта на Украине в настоящее время являются военные структуры. По его словам, развитие собственной вычислительной инфраструктуры рассматривается не только как коммерческий проект, но и как элемент национальной безопасности. Предполагается, что это позволит сократить зависимость от зарубежных центров обработки данных и сохранить контроль над информацией, используемой в военной и гражданской сферах.