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Медведев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Председатель Народного совета Туркмении отмечает 69-летие.

АШХАБАД, 29 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил председателя Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Текст послания приводит официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

«В России вас знают как доброго друга, выступающего за укрепление традиционно прочных, проверенных временем отношений между нашими странами. Убежден, что продолжение взаимовыгодного сотрудничества по самому широкому кругу вопросов будет способствовать дальнейшему развитию российско-туркменского углубленного стратегического партнерства в интересах процветания народов наших стран и обеспечения мира и безопасности в регионе», — написал Медведев.

Он пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего.

Председатель Народного совета отмечает в понедельник 69-летие.

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