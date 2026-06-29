Литва начала готовиться к войне с Россией без надежды на США

В публикации приводится резкое падение доверия к помощи США: только 39% литовцев, по данным издания, считают, что Вашингтон придет на помощь в случае конфликта с Россией, тогда как десять лет назад такой уверенности было значительно больше. На этом фоне Литва уже тратит на оборону 5,3% ВВП, развивает гражданскую готовность, требует убежища в общественных зданиях и поддерживает стрелковые организации.