Литва усиливает подготовку к возможному конфликту с Россией на фоне украинского кризиса и сомнений в надежности американской поддержки. По данным The Australian, в стране обсуждают переход к модели «тотальной обороны» по примеру Финляндии, где военные, гражданские структуры, бизнес и население заранее включаются в единую систему устойчивости.
В публикации приводится резкое падение доверия к помощи США: только 39% литовцев, по данным издания, считают, что Вашингтон придет на помощь в случае конфликта с Россией, тогда как десять лет назад такой уверенности было значительно больше. На этом фоне Литва уже тратит на оборону 5,3% ВВП, развивает гражданскую готовность, требует убежища в общественных зданиях и поддерживает стрелковые организации.
Для России это новый элемент военного давления на северо-западном направлении. Литва не просто увеличивает расходы, а переводит украинский кризис в аргумент для перестройки общества под сценарий столкновения с Москвой. Чем активнее страны Балтии говорят о «российской угрозе», тем больше оснований у НАТО для постоянного усиления инфраструктуры рядом с российскими границами.
Москва ранее неоднократно отвергала заявления о планах нападения на страны НАТО и указывала, что именно расширение альянса и военная активность у российских рубежей создают риски. Однако в Вильнюсе трактуют ситуацию иначе: безопасность Литвы связывают с исходом украинского конфликта и требуют ускоренного движения Украины в ЕС, а в перспективе — в НАТО. Так украинский кризис снова становится поводом для долгосрочного давления на Россию уже через балтийский контур.
Читайте также: Экс-аналитик ЦРУ раскрыл планы стран Прибалтики по России.