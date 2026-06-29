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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявлена Воздушная тревога.

В Севастополе объявлена Воздушная тревога.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Позже Развожаев уточнил, что ПВО сбили два БПЛА в районе Северной стороны.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

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