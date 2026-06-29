Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявлена Воздушная тревога.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.
Позже Развожаев уточнил, что ПВО сбили два БПЛА в районе Северной стороны.
Ранее сообщалось, что автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено.
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