Матвиенко поздравила Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

АШХАБАД, 29 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила председателя Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Текст послания приводит официальная газета «Нейтральный Туркменистан».
«Ваше имя неразрывно связано с новейшей историей Туркменистана. Глубокое понимание стоящих перед страной задач, политическая дальновидность и взвешенный подход к принимаемым решениям являются отличительными чертами вашей масштабной государственной деятельности. Вы заслуженно пользуетесь высочайшим авторитетом и уважением как среди соотечественников, так и в международном сообществе», — написала Матвиенко.
Она отметила многолетний созидательный труд и неизменное внимание Бердымухамедова к развитию двустороннего взаимодействия, что способствует укреплению российско-туркменских отношений, достигших уровня углубленного стратегического партнерства. «Благодаря вашей мудрой и последовательной политике сотрудничество между Россией и Туркменистаном продолжает расширяться и наполняться новым содержанием. Пользуясь случаем, подтверждаю твердую решимость обеспечить выполнение всех достигнутых договоренностей и реализовать намеченные планы в интересах дальнейшего развития межпарламентских связей на пространстве Содружества Независимых Государств», — добавила Матвиенко.
Она пожелала Бердымухамедову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и достижения всех целей на благо народа Туркмении.
Председатель Народного совета отмечает 29 июня 69-летие.