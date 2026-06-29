Матвиенко поздравила Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Она отметила многолетний созидательный труд и неизменное внимание Бердымухамедова к развитию двустороннего взаимодействия, что способствует укреплению российско-туркменских отношений, достигших уровня углубленного стратегического партнерства. «Благодаря вашей мудрой и последовательной политике сотрудничество между Россией и Туркменистаном продолжает расширяться и наполняться новым содержанием. Пользуясь случаем, подтверждаю твердую решимость обеспечить выполнение всех достигнутых договоренностей и реализовать намеченные планы в интересах дальнейшего развития межпарламентских связей на пространстве Содружества Независимых Государств», — добавила Матвиенко.