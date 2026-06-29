МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Фильтрационные центры для украинских дезертиров и отказников созданы в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Родственники военнослужащих 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ жалуются, что в подразделении ситуация напоминает обстановку в 425 ошп. В лесных массивах Сумского района создано несколько фильтрационных центров, где проводят “мотивационные мероприятия” с отказниками, “неблагонадежными” и пойманными дезертирами», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что украинский военнослужащий Д. Ершов, опоздав на сутки к дате возвращения из отпуска, внезапно скончался от «сердечной недостаточности». При этом на теле военнослужащего были обнаружены многочисленные следы побоев.
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В силовых структурах РФ отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и «мясными штурмами».