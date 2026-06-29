Боевики ВСУ сбежали с позиций в Сумской области

Как сообщали ранее РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в за оставление позиций с оружием на Украине разыскивали 161,5 тысячи человек, а всего из рядов ВСУ дезертировали 480 тысяч военнослужащих. В это число также входят уничтоженные украинские боевики, которых на фоне большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры.