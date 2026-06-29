МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Боевики из 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины сбежали с занимаемых позиций в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Подразделения 2-го батальона 104 обр ТерО бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска, попали под заградительный огонь украинских националистов и укрылись в лесных массивах», — сказал собеседник агентства.
Как сообщали ранее РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в за оставление позиций с оружием на Украине разыскивали 161,5 тысячи человек, а всего из рядов ВСУ дезертировали 480 тысяч военнослужащих. В это число также входят уничтоженные украинские боевики, которых на фоне большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщал, что на Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство, а каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек.