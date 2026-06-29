ТАСС: военная полиция Украины проводит рейды по дезертирам под Черниговом

«Подразделения украинской военной службы правопорядка проводят рейды в селах Черниговской области в поисках дезертиров. Задержанных беглецов в течение суток отправляют исключительно в распоряжение подразделений ВСУ, действующих на волчанском и купянском направлениях», — сказал собеседник агентства.