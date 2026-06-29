Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: военная полиция Украины проводит рейды по дезертирам под Черниговом

В российских силовых структурах сообщили, что задержанных беглецов отправляют в распоряжение подразделений ВСУ, действующих на волчанском и купянском направлениях.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Подразделения украинской военной полиции проводят рейды в селах Черниговской области в поисках дезертиров. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Подразделения украинской военной службы правопорядка проводят рейды в селах Черниговской области в поисках дезертиров. Задержанных беглецов в течение суток отправляют исключительно в распоряжение подразделений ВСУ, действующих на волчанском и купянском направлениях», — сказал собеседник агентства.

Как свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных украинских правоохранительных органов, депутатов Верховной рады и местных СМИ, число военнослужащих ВСУ, с начала года самовольно покинувших свои части, составляет 70−80 тыс. Общее число беглецов превышает 250 тыс.