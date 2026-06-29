Хинштейн назвал зверьём солдата ВСУ, который выжег Z на руке пленного курянина

Ранее курянин сообщил, что людей содержали в колониях вместе с уголовниками, избивали и плохо кормили. По словам Хинштейна, к людям относились как к скотине, а то и хуже. Бывшие пленные поделились, что пережили настоящий ад и месяцами ждали того часа, когда смогут вернуться на родину.