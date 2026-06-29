Хинштейн назвал зверьём солдата ВСУ, который выжег Z на руке пленного курянина

После освобождения из украинского плена житель Курской области Роман рассказал, что это произошло в полевом госпитале в Сумской области. Ожог в виде буквы Z остался на правой руке чуть выше локтя.
«Зверьё какое-то», — сказал Хинштейн, реагируя на рассказ курянина.
Также освобождённый курянин рассказал историю о том, что военнослужащие ВСУ выжгли трезубец на лбу российскому военнопленному, а также резали пальцы наживую.
Ранее курянин сообщил, что людей содержали в колониях вместе с уголовниками, избивали и плохо кормили. По словам Хинштейна, к людям относились как к скотине, а то и хуже. Бывшие пленные поделились, что пережили настоящий ад и месяцами ждали того часа, когда смогут вернуться на родину.
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в субботу сообщила о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и ещё двоих граждан из других регионов. По её словам, вопрос по Курской области полностью закрыт. Хинштейн уточнил, что с территории Украины вернули 171 человека, но судьба ещё 320 остаётся неизвестной.
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