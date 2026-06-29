Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: бежавшие с позиций солдаты теробороны попали под огонь заградотрядов ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что это произошло на сумском направлении.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Солдаты украинской теробороны, бежавшие с позиций в районе Бачевска Сумской области, попали под огонь заградотрядов ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении в результате наших активных действий подразделения 2-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска, попали под заградительный огонь украинских националистов и укрылись в лесных массивах», — сказал собеседник агентства.

Заградотряды ВСУ орудуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача — остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты, они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования. Кроме того, из-за заградотрядов с большим риском сопряжен и вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих.