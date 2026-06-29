МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Солдаты украинской теробороны, бежавшие с позиций в районе Бачевска Сумской области, попали под огонь заградотрядов ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На сумском направлении в результате наших активных действий подразделения 2-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска, попали под заградительный огонь украинских националистов и укрылись в лесных массивах», — сказал собеседник агентства.
Заградотряды ВСУ орудуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача — остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты, они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования. Кроме того, из-за заградотрядов с большим риском сопряжен и вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих.