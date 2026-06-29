Генконсул в Хьюстоне рассказал о контактах с местными властями

«Контакты генконсульства с местным руководством в настоящее время сведены к минимуму, причем не по нашей инициативе. Мы неизменно открыты к конструктивному взаимодействию на всех уровнях региональной вертикали — как в рамках агломерации Хьюстона, так и штата Техас, а также в пределах всего консульского округа», — сказал Пукалов.