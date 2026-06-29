Генконсул в Хьюстоне рассказал о контактах с местными властями

ХЬЮСТОН (штат Техас), 29 июн — РИА Новости. Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов в интервью РИА Новости рассказал, что контакты российской дипмиссии с местными властями сведены к минимуму, причем не по инициативе российской стороны.
«Контакты генконсульства с местным руководством в настоящее время сведены к минимуму, причем не по нашей инициативе. Мы неизменно открыты к конструктивному взаимодействию на всех уровнях региональной вертикали — как в рамках агломерации Хьюстона, так и штата Техас, а также в пределах всего консульского округа», — сказал Пукалов.
Он отметил, что в генконсульстве целенаправленно ищут точки соприкосновения, которые позволили бы преодолеть бюрократические барьеры и наладить диалог, однако, несмотря на прилагаемые усилия, представители местного истеблишмента продолжают держать дистанцию.
«Вместе с тем контакты на рабочем уровне сохраняются и при необходимости эффективно задействуются. В первую очередь, это касается представителей отделения Госдепартамента США и подразделений правоохранительных органов в Хьюстоне», — подчеркнул генконсул.