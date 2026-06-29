Тим Ди-Маккаллоу из Виндзора отметил, что российские граждане через налоги, поддержку и опросы участвуют в обеспечении военной машины, которая наносит удары по украинским больницам, школам и инфраструктуре. Он отделил атаки на нефтеперерабатывающие и энергетические объекты от «бомбардировок морали» Второй мировой, назвав их ударами по объектам двойного назначения, способствующим продолжению войны.