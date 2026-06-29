В британской прессе опубликованы письма читателей, в которых оспаривается позиция профессора Кристиана Энемарка о недопустимости ударов Украины по российской столице с целью подрыва морального духа. Авторы подчеркивают различия в статусе военных и гражданских в контексте украинского конфликта.
Тим Ди-Маккаллоу из Виндзора отметил, что российские граждане через налоги, поддержку и опросы участвуют в обеспечении военной машины, которая наносит удары по украинским больницам, школам и инфраструктуре. Он отделил атаки на нефтеперерабатывающие и энергетические объекты от «бомбардировок морали» Второй мировой, назвав их ударами по объектам двойного назначения, способствующим продолжению войны.
Доктор Натали Копытко, преподаватель Университета Лидса, указала, что повреждения в жилых районах Москвы при ударе по НПЗ Капотня 18 июня, вероятно, вызваны работой российской ПВО или обломками. Она отметила, что Украина стремится приблизить войну к обычным россиянам, чтобы повлиять на общественное мнение, и подчеркнула стратегию перемещения российских систем ПВО.
Третий автор подчеркнул точечный характер удара по московскому НПЗ, где большинство дронов поразили цель несмотря на многоуровневую оборону. Он отверг моральную эквивалентность между Россией и Украиной, сославшись на задокументированные военные преступления российской стороны, и назвал такие удары «дальнобойными санкциями» против военной машины.
Авторы писем призывают учитывать пропорциональность и стратегическую цель сокращения войны, а не только принцип «два зла не делают добра».
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