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Евросоюз обсуждает выделение Украине кредита в размере €30−45 млрд

Евросоюз обсуждает выделение Украине нового кредита в размере €30−45 млрд в случае продолжения конфликта после 2027 года. Об этом сообщил глава делегации Европарламента по сотрудничеству с Украиной Пекка Товери.

Евросоюз обсуждает выделение Украине нового кредита в размере €30−45 млрд в случае продолжения конфликта после 2027 года. Об этом сообщил глава делегации Европарламента по сотрудничеству с Украиной Пекка Товери.

«Уже ведутся обсуждения и планирование на будущее, чтобы после 2027 года не было пробелов в поддержке… Поскольку объем финансирования ЕС в этом и следующем годах составляет всего €90 млрд, необходима дополнительная поддержка со стороны государств-членов и других доноров», — сказал господин Товери в интервью «Известиям».

Европейский кредит в размере €90 млрд, который члены Евросоюза одобрили в апреле, рассчитан до конца следующего года. Две трети от общей суммы кредита предназначены на военные нужды. Германия ранее также предложила странам НАТО совместно выделить еще €70 млрд на военную помощь Украине. Эту инициативу планируется обсудить на саммите в Анкаре 7−8 июля.

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