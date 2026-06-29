Евросоюз обсуждает выделение Украине кредита в размере €30−45 млрд

«Уже ведутся обсуждения и планирование на будущее, чтобы после 2027 года не было пробелов в поддержке… Поскольку объем финансирования ЕС в этом и следующем годах составляет всего €90 млрд, необходима дополнительная поддержка со стороны государств-членов и других доноров», — сказал господин Товери в интервью «Известиям».