Раскрыто, могут ли они продавать урожай с дач без уплаты налога

«Не подлежат налогообложению следующие виды доходов физических лиц: доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства (как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде), продукции растениеводства (как в натуральном, так и в переработанном виде)», — сказано в законодательстве.