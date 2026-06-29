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Си Цзиньпин провел встречу с Лукашенко в Пекине

Си Цзиньпин провел встречу с Лукашенко в резиденции Дяоюйтай в Пекине.

Источник: Аргументы и факты

Во время своего официального визита в столицу Китая президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает китайское Центральное телевидение.

Встреча состоялась утром 29 июня в государственной резиденции Дяоюйтай, где традиционно проходят переговоры на высшем уровне.

«Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине», — отмечается в сообщении.

Ранее Лукашенко сообщил о проведенной в Минске встрече с представителями Владимира Зеленского. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что у президента Белоруссии нет паники из-за грубых окриков Зеленского.

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