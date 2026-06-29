Си Цзиньпин провел встречу с Лукашенко в Пекине

Во время своего официального визита в столицу Китая президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает китайское Центральное телевидение.
Встреча состоялась утром 29 июня в государственной резиденции Дяоюйтай, где традиционно проходят переговоры на высшем уровне.
«Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине», — отмечается в сообщении.
Ранее Лукашенко сообщил о проведенной в Минске встрече с представителями Владимира Зеленского. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что у президента Белоруссии нет паники из-за грубых окриков Зеленского.