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СМИ: Британия закажет боевые корабли с возможностью запуска дронов

FT: Британия закажет гибридные боевые корабли с возможностью запуска дронов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Военно-морской флот Великобритании приобретет по меньшей мере шесть гибридных боевых кораблей, способных запускать беспилотники, они должны быть переданы вооруженным силам в начале следующего десятилетия, сообщает газета Financial Times.

«Королевский военно-морской флот закажет по меньшей мере шесть боевых кораблей, которые могут выпускать дроны в воздух и под воду… Это будут первые гибридные военные корабли ВМС, они должны быть поставлены в начале 2030-х годов», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, ожидается, что об этих планах будет объявлено на предстоящей неделе. Примечательно, что британские власти отдали предпочтение гибридным кораблям и планируют отказаться от строительства восьми эсминцев типа 83 и пяти фрегатов типа 32, что отражает разворот в сторону большего применения беспилотников вместо традиционной военной техники.

На прошлой неделе издание Times писало, что власти Великобритании отказались от замены устаревающих кораблей Королевского военно-морского флота в пользу финансирования беспилотных систем в рамках плана оборонных инвестиций.