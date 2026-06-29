СМИ: Британия закажет боевые корабли с возможностью запуска дронов

«Королевский военно-морской флот закажет по меньшей мере шесть боевых кораблей, которые могут выпускать дроны в воздух и под воду… Это будут первые гибридные военные корабли ВМС, они должны быть поставлены в начале 2030-х годов», — говорится в публикации.