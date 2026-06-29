Монеточке* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах

При этом Монеточке* заочно предъявлено обвинение по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Оно передано в суд для рассмотрения. Гырдымова* уже дважды привлекалась в течение года к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжила распространять в соцсетях материалы без соответствующей пометки, сообщала столичная прокуратура.